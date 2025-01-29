Новые утечки также подтверждают наличие двойной камеры на Galaxy Z Flip7, которая будет состоять из основной камеры на 50 МП и сверхширокоугольной камеры на 12 МП.

По последней утечке информации из Нидерландов, стало известно, что у Samsung Galaxy Z Flip7 ожидаются спецификации камеры, очень похожие на те, что есть у Galaxy S25. Как и у Galaxy Z Flip6, у Galaxy Z Flip7 будет двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Фронтальная камера останется такой же с 10-мегапиксельным сенсором.

Эти детали, скорее всего, не вызовут удивления у поклонников Samsung, особенно с учетом того, что Galaxy S25 и Galaxy S25+ не получили обновленные камеры в этом году. Новые улучшенные возможности, скорее всего, будут программными, такими как ProVisual Engine, предназначенными для повышения качества фотографий и видео на Galaxy Z Flip7. Неизвестно, будет ли также улучшено ночное видео в Galaxy S25, учитывая, что в этот раз ожидается новый Exynos 2500 вместо Snapdragon 8 Elite.

Galaxy Z Flip7 является одним из устройств, которые Samsung, вероятно, представит этим летом, вместе с Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold7 и первым трехскладочным или мультискладочным устройством от Samsung. Официально Galaxy S25 уже доступен для предварительного заказа на Amazon.