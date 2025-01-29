ПК-версия игры Hogwarts Legacy получит встроенную поддержку моддинга и инструмент для создания модов, который будет доступен в Epic Games Store 30 января.

Авторы игры Hogwarts Legacy, компания Avalanche Software, анонсировала новое обновление для ПК-версии игры, которое добавит в игру встроенную поддержку модов. Обновление будет доступно игрокам 30 января и позволит им загружать и устанавливать моды прямо из внутриигрового меню. Кроме того, разработчики выпустят инструмент для создания собственных модов - Hogwarts Legacy Creator Kit, который можно будет загрузить из Epic Games Store. С помощью Creator Kit игроки смогут создавать новые квесты, подземелья и улучшения для персонажей, такие как косметические изменения и скины. Моды, созданные с помощью этого инструмента, можно будет отправлять через платформу CurseForge, и после проверки они появятся в игре.

В ходе видеообзора разработчики также поделились информацией о сотрудничестве с некоторыми создателями модов для создания контента, который будет доступен для игроков уже в ближайшем будущем. В числе ожидаемых модов - подземелье под названием "Dungeon of Doom", которое будет полно боевых сцен и секретов. Также разработчики обещают представить новые моды на замену метлы, расширенные возможности создания персонажей, а также возможность менять внешний вид экипировки. Однако уже существующие моды, загружаемые через Nexus Mods, останутся отдельно от официальных модов.