Это долгожданное возвращение к отмеченной наградами серии фэнтезийных стратегий, действие которых происходит во вселенной ENDLESS.

Amplitude Studios представила игру ENDLESS Legend 2 на мероприятии Amplified 25. Эта игра является продолжением признанной серии фэнтезийных стратегий, которая происходит во вселенной ENDLESS. Релиз игры в раннем доступе на ПК планируется на начало 2025 года, хотя точная дата пока не установлена.

Сайадха - это океанический мир с постоянно меняющимся ландшафтом, обусловленным размывом приливов и отливов, которые значительно изменяют окружающую среду. Смена сезонов и убывание воды дает возможность исследовать пейзажи, однако это также может создавать препятствия в виде изменений рельефа. В этой игре игроки должны будут стратегически действовать, чтобы противостоять резким изменениям и раскрыть секреты мира Сайадха. Решения, принятые игроками, будут иметь большое значение и могут иметь негативные последствия.