Японская компания Sony объявила, что с февраля они прекратят производство записываемых дисков Blu-ray, а также кассет MiniDV, записываемых дисков MiniDiscs и дисков MD-Data. Однако стандартные диски Blu-ray, используемые для продажи фильмов, игр и других медиафайлов, продолжат выпускаться. Этот шаг является частью общего упадка физических носителей, который виден на фоне развития потокового вещания и популярности консолей, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Упадок физических носителей, таких как Blu-ray, не должен удивлять, ведь постепенно пользователи переходят на внешние жесткие диски и другие устройства хранения данных, которые более надежны и не подвержены царапинам и другим опасностям окружающей среды. Компания LG также объявила, что перестанет производить плееры Blu-ray в декабре 2024 года, что стало еще одним указанием на упадок этого формата.





Несмотря на это, записываемые диски Blu-ray все еще доступны для покупки у других компаний, таких как Verbatim, которые предлагают диски различных объемов. Например, шпиндель на 50 дисков объемом 25 Гб можно приобрести на Amazon за 41,90 доллара. Однако, неизвестно, как долго такие диски будут доступны на рынке, учитывая нисходящую тенденцию спроса на них.





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Оказывается, что потребители все чаще предпочитают потоковое вещание и хранение данных в электронном формате, что обусловлено удобством и доступностью таких услуг. Это означает, что физические носители, такие как Blu-ray диски, медленно, но верно уходят в прошлое. Sony и другие производители продолжают выпускать Blu-ray плееры, но существует недостаток в новых физических носителях, которые пользователи могли бы использовать для сохранения своих данных.



