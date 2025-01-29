Компания Sony, сотрудничая с Xiaomi, выпустила фитнес-трекер под брендом PlayStation, чтобы отпраздновать 10-летие PlayStation China. На данный момент нет конкретной информации об этом устройстве от обоих брендов, но оно, по всей видимости, представляет собой адаптированную версию Xiaomi Smart Band 9 Pro. Фитнес-трекер под брендом PlayStation поставляется с ремешком, украшенным логотипом PlayStation и значками лицевых кнопок. В упаковке также есть стандартный черный ремешок, памятная карточка и кабель для зарядки. Пока неизвестно, будет ли данное специальное издание фитнес-трекера иметь программные твики, связанные с PlayStation.

Если предположить, что это измененная версия Xiaomi Smart Band 9 Pro, то фитнес-трекер PlayStation должен иметь 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 336x480 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит. Xiaomi Smart Band 9 Pro также оснащен датчиком сердечного ритма и поддержкой мониторинга сна. Также предполагается, что устройство будет поддерживать функции, такие как получение уведомлений о звонках и сообщениях, управление музыкой и шагомер. Однако, пока все это лишь предположения, так как точной информации относительно спецификаций и функциональности фитнес-трекера PlayStation пока не предоставлено.



