RTX 5080 была протестирована в Geekbench и Blender
Утечка бенчмарка NVidia GeForce RTX 5080 показала, что новая графическая карта имеет разную степень повышения производительности по сравнению с предыдущей моделью RTX 5090. RTX 5080 получил небольшое увеличение количества ядер CUDA и 16 ГБ VRAM GDDR7. Однако, согласно тестам, проведенным компанией Nvidia, без использования DLSS и других технологий, это не приводит к значительному улучшению производительности.
На тесте Geekbench OpenCL GeForce RTX 5080 набрала 256 138 баллов. Это показатель сопоставим с предыдущими высококлассными графическими картами. В Blender, RTX 5080 продемонстрировала достойный результат среди конкурентов, хотя точные цифры не были представлены.
Утечка также предоставила изображение упаковки розничной версии GeForce RTX 5080. Судя по фотографии, упаковка имеет стильный и привлекательный дизайн. Однако, подлинность изображения и других утечек не подтверждена.
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