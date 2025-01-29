Утечка бенчмарка NVidia GeForce RTX 5080 показала, что новая графическая карта имеет разную степень повышения производительности по сравнению с предыдущей моделью RTX 5090. RTX 5080 получил небольшое увеличение количества ядер CUDA и 16 ГБ VRAM GDDR7. Однако, согласно тестам, проведенным компанией Nvidia, без использования DLSS и других технологий, это не приводит к значительному улучшению производительности.

На тесте Geekbench OpenCL GeForce RTX 5080 набрала 256 138 баллов. Это показатель сопоставим с предыдущими высококлассными графическими картами. В Blender, RTX 5080 продемонстрировала достойный результат среди конкурентов, хотя точные цифры не были представлены.

Утечка также предоставила изображение упаковки розничной версии GeForce RTX 5080. Судя по фотографии, упаковка имеет стильный и привлекательный дизайн. Однако, подлинность изображения и других утечек не подтверждена.



