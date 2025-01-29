Недавно в Европе стартовали продажи Aqara Touchscreen Dial V1 EU - настенного выключателя для умного дома. Этот новый продукт был представлен на выставке IFA 2024 и выставке CES 2025. Touchscreen Dial V1 оснащен поворотным циферблатом и ЖК-экраном с диагональю 1,32 дюйма, на котором можно управлять подключенными устройствами «умного дома». Устройство имеет два проводных переключателя и шесть беспроводных. Оно также поддерживает датчик присутствия.

Touchscreen Dial V1 позволяет управлять устройствами умного дома по отдельности или в рамках сценариев. С помощью циферблата и экрана пользователи могут регулировать уровень освещения, контролировать температуру, включать и выключать устройства и многое другое. Устройство также поддерживает функцию присутствия, что позволяет автоматически включать или выключать устройства при обнаружении человека в помещении.

Кроме того, Aqara Touchscreen Dial V1 EU имеет стильный и современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Он доступен в двух цветах: белом и черном. Установка устройства также очень проста - его можно легко прикрепить на стену с помощью крепежных элементов.

Touchscreen Dial V1 EU является одним из многих продуктов Aqara для умного дома. Компания известна своими инновационными разработками, предлагающими удобство и функциональность умного дома. С Touchscreen Dial V1 EU пользователи получают еще больше возможностей для управления своим домом в удобном и эффективном формате.



