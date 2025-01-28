Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 показал замедление по сравнению с RTX 4090 в синтетических бенчмарках Time Spy и Geekbench. В тесте Time Spy RTX 5080 набрала 32 701 балл, что на 10% меньше, чем у RTX 4090. В синтетических тестах Vulkan и OpenCL на платформе Geekbench RTX 5080 проявила невероятно низкую производительность по сравнению с RTX 4090. RTX 5080 оказалась разочарованием для тех, кто ожидал лучших результатов. Даже RTX 5090 не произвел особого впечатления, а RTX 5080 оказалась еще хуже. В отличие от предыдущих поколений, RTX 5080 не сумела превзойти своего предшественника, RTX 4090. Как правило, смена поколений у NVIDIA недостаточна для того, чтобы видеокарты класса 80 опередили графические процессоры класса 90 и, кажется, что и в этот раз ничего не изменилось.

