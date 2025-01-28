Флагман Galaxy S25 Ultra от Samsung занял лидирующую позицию в еще одном бенчмарке, обгоняя iPhone 16 Pro Max с отрывом в 36 процентов. В данном случае, бенчмарком был выбран 3DMark Steel Nomad Light, который проверяет графический процессор на нагрузках без трассировки. Результаты показали, что графический процессор Adreno, встроенный в Snapdragon 8 Elite, легко превзошел 6-ядерное решение A18 Pro, применяемое в iPhone 16 Pro Max.

Стоит отметить, что Galaxy S25 Ultra уже ранее обошел iPhone 16 Pro Max в многоядерном бенчмарке Geekbench 6 на почти 20 процентов. В то же время, необходимо признать, что A18 Pro остается самым быстрым чипсетом на одноядерном уровне. Однако, впечатляет тот факт, что Snapdragon 8 Elite справляется настолько хорошо с требовательной графикой.

Galaxy S25 Ultra обладает высокой производительностью и устойчивостью во всех видах задач, будь то многоядерные процессы или требовательные графические задачи. Это делает флагман Samsung привлекательным для пользователей, которым важна высокая производительность и потрясающая графика. Тем самым, Samsung продолжает стремиться к улучшению своих устройств, чтобы они оставались на переднем рубеже технологической инновации.



Стоит отметить, что сравнение производительности между Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max проводится в рамках бенчмарков и реальные условия использования могут отличаться. Однако, результаты данных тестов исходя из показательной производительности, являются важными для тех, кто ищет мощное и производительное устройство.