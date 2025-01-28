Apple выпустила улучшенную версию операционной системы iOS 18 вместе с моделью iPhone 16 в сентябре прошлого года. Однако данные о принятии этой новой платформы среди пользователей держали в секрете. Недавно Apple поделилась информацией о том, что iOS 18 установлена на 68% всех совместимых iPhone и на 76% всех моделей iPhone, выпущенных за последние четыре года.

Однако эти цифры не впечатляют, учитывая, что предыдущие обновления iOS были установлены на большем количестве устройств за аналогичный период времени. Например, в то же время в прошлом году iOS 17 была установлена на 76% устройств, а iOS 16 - на 81%. Это свидетельствует о том, что уровень принятия обновлений компании остается практически неизменным, несмотря на новые функции искусственного интеллекта, внедренные в iOS 18.