Официально Samsung не представила Galaxy S25 Edge, но по слухам флагман будет выпущен в апреле с одним из самых изысканных корпусов среди флагманов 2025 года. Несмотря на инновационный дизайн, компания должна была сделать компромиссы в отношении емкости аккумулятора и скорости зарядки, как показывает новая сертификация 3C.

Ожидается, что Samsung будет использовать кремний-углеродные батареи в будущих моделях Galaxy S25 Edge. Спецификация, замеченная Абхишеком Ядавом, показывает, что Galaxy S25 Edge будет иметь батарею емкостью 3900 мАч и поддержку зарядки до 25 Вт. В сравнении с базовой моделью Galaxy S25, имеющей батарею емкостью 4000 мАч, это незначительное уменьшение.

Однако компромиссы в емкости и скорости зарядки были сделаны, чтобы обеспечить тонкий дизайн. Эта информация служит напоминанием о том, что даже такой гигант, как Samsung, все еще сталкивается с ограничениями физики. Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет одним из самых стильных смартфонов 2025 года, но пользователи должны быть готовы жертвовать некоторыми параметрами производительности.

О сертификации также говорится, что Samsung еще не перешла на кремний-углеродные батареи, что означает, что в будущем компания может выпустить больше преемников Galaxy S25 Edge с улучшенными параметрами аккумулятора.