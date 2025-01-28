Отсутствие этой функции в некоторых играх на платформе Xbox Game Pass для ПК может быть разочарованием для игроков, особенно учитывая возможности DLSS на других платформах.

Ремастер Ninja Gaiden 2 Black на Xbox Game Pass для ПК разочаровал многих игроков из-за отсутствия поддержки DLSS. Эта игра, анонсированная на мероприятии Xbox Developer Direct 2025, представляет собой улучшенную версию экшена для Xbox 360, выпущенного в 2008 году, который работает на движке Unreal Engine 5. Несмотря на то, что игра входит в бесплатную подписку Game Pass, отсутствие DLSS на ПК вызвало негативную реакцию у игроков. Особенно это разочаровало владельцев ПК, так как на платформе Steam такого ограничения нет. Это является еще одним примером разницы между сервисом Microsoft и платформой Valve.

Тем не менее, Ninja Gaiden 2 Black имеет разумные системные требования, что делает ее доступной для владельцев менее мощных ПК. Улучшенная графика в этой версии также должна быть менее требовательной, чем в ожидаемой игре Ninja Gaiden 4, которая выйдет осенью 2025 года. Однако некоторые игроки все равно не довольны производительностью игры. DLSS, обеспечивающий повышение частоты кадров с использованием искусственного интеллекта, был бы полезным дополнением.

Критика относительно отсутствия поддержки DLSS в Ninja Gaiden 2 Black также была подтверждена Джоном Линнеманом из Digital Foundry. Он отметил, что в версии игры для Game Pass на ПК отсутствует эта функция. Вместо DLSS многие игроки могут рассчитывать на альтернативное решение от AMD - FSR3. Однако в данной игре оно также не работает.