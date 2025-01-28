Компания Microsoft в новой сборке Windows 11 Insider Preview Build представила цветные значки батареи, что облегчит пользователю просмотр информации о заряде батареи компьютера

С последней версией Windows 11 Insider Preview Build, Microsoft представила новые функции, связанные с значком батареи. Теперь пользователи смогут увидеть больше информации о состоянии заряда своего устройства, просто взглянув на цветной значок. В предыдущих версиях Windows 11, значок батареи имел только черный или белый цвет, в зависимости от выбранного пользователем светлого или темного режима интерфейса. В новой сборке, значок батареи будет отображаться в черном, желтом или зеленом цвете, в зависимости от состояния заряда.

Зеленый цвет значка батареи указывает на то, что устройство заряжается и находится в хорошем состоянии. Желтый цвет означает, что заряд батареи низкий, и рекомендуется подключить устройство к источнику питания. Черный цвет значка указывает на то, что устройство работает от аккумулятора, при этом уровень заряда батареи находится в пределах нормы.

