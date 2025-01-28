Это устройство предназначено для пользователей, которым не требуется высокая производительность, особенно для студентов.

Lenovo представила новую модель Chromebook Plus 2-в-1, созданную для пользователей, которым не требуется высокая производительность, но хотят получить вычислительную мощность и функциональность. Новый Chromebook оснащен процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти LPDDR5X, что делает его достойным вариантом для студентов и тех, кто ищет более доступное устройство. Помимо базового варианта с 128 ГБ eMMC-накопителем, есть и варианты с SSD-накопителем до 512 ГБ. Одним из главных преимуществ новой модели является ее универсальность - она может работать как ноутбук и планшет. Благодаря шарниру, который позволяет поворачивать экран на 360º, пользователи смогут легко переключаться между режимами в зависимости от своих потребностей. Кроме того, устройство прошло сертификацию по стандарту MIL-STD-810H. Клавиатура имеет устойчивое покрытие и защищена от жидкости.

Основной особенностью Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 является его дисплей. Он имеет размер 14 дюймов и использует IPS-технологию. Разрешение дисплея не указано, но можно ожидать, что оно будет достаточно высоким для комфортного использования.