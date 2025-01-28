Планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, процессором Kompanio 520 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объемом до 128 ГБ.

Компания Acer представила новый планшет на базе ChromeOS под названием Acer Chromebook Tab 311, который предназначен для использования в классе. Этот планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он работает на процессоре Kompanio 520 от MediaTek, который был анонсирован в 2022 году и появился в Chromebook только в 2023 году.

Acer Chromebook Tab 311 доступен с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем до 128 ГБ. Также в планшете есть слот для карт памяти MicroSD, что позволяет дополнительно добавить до 2 ТБ хранилища. Кроме того, планшет оборудован 2-мегапиксельной фронтальной камерой и 5-мегапиксельной задней камерой с автофокусом. Он также имеет поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и опционально LTE.

Как ожидалось, Acer Chromebook Tab 311 поддерживает стилус USI 2.0, что делает его удобным инструментом для рисования и заметок на экране.

Acer Chromebook Tab 311 идеально подходит для учебных целей, так как он работает на базе ChromeOS, что обеспечивает простоту использования и удобный доступ к веб-инструментам Google. Он также обладает долгим временем работы от аккумулятора, что позволяет студентам использовать его на протяжении всего учебного дня без необходимости постоянной подзарядки.