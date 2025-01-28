Компания Acer представила новый планшет на базе ChromeOS под названием Acer Chromebook Tab 311, который предназначен для использования в классе. Этот планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он работает на процессоре Kompanio 520 от MediaTek, который был анонсирован в 2022 году и появился в Chromebook только в 2023 году.
Acer Chromebook Tab 311 доступен с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем до 128 ГБ. Также в планшете есть слот для карт памяти MicroSD, что позволяет дополнительно добавить до 2 ТБ хранилища. Кроме того, планшет оборудован 2-мегапиксельной фронтальной камерой и 5-мегапиксельной задней камерой с автофокусом. Он также имеет поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и опционально LTE.
Как ожидалось, Acer Chromebook Tab 311 поддерживает стилус USI 2.0, что делает его удобным инструментом для рисования и заметок на экране.
Acer Chromebook Tab 311 идеально подходит для учебных целей, так как он работает на базе ChromeOS, что обеспечивает простоту использования и удобный доступ к веб-инструментам Google. Он также обладает долгим временем работы от аккумулятора, что позволяет студентам использовать его на протяжении всего учебного дня без необходимости постоянной подзарядки.
Компания Acer представила новый планшет на базе ChromeOS под названием Acer Chromebook Tab 311, который предназначен для использования в классе. Этот планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он работает на процессоре Kompanio 520 от MediaTek, который был анонсирован в 2022 году и появился в Chromebook только в 2023 году.