Пользователь с форума FearLess Cheat Engine предоставил таблицу Cheat Engine, которая позволяет изменить значение FOV в игре.

Недавно был выпущен новый мод Final Fantasy VII Rebirth для PC-версии игры, который добавляет поддержку ультрашироких экранов. На данный момент мод включает только поддержку ultrawide и может работать с любыми соотношениями сторон, имеет исправленный FOV и центрированный 16:9 HUD. Однако, так как это еще ранняя версия мода, возможны некоторые проблемы.

Существует также проблема с отсутствием настроек игрового FOV в PC-версии Final Fantasy VII Rebirth. Однако пользователь dammy63 с форума FearLess Cheat Engine предложил таблицу для Cheat Engine, которая позволяет изменять значения FOV в игре. В будущем, с развитием инструментов моддинга, возможно появление соответствующего мода для тех, кто не желает использовать Cheat Engine по каким-либо причинам.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на PC и PlayStation 5, и она является частью трилогии Remake.