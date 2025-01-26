Прошлым летом Google представила Android XR – новую версию операционной системы Android, предназначенную для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Прошлым летом Google представила Android XR – новую версию операционной системы Android, предназначенную для устройств виртуальной и дополненной реальности. Недавно стало известно, что компания заключила договор с HTC Vive. По словам представителей Google, несколько специалистов по технологиям из команды HTC Vive теперь работают в Google. Эти люди имеют богатый опыт в создании технологий виртуальной реальности, поэтому они помогут компании быстрее завершить создание Android XR.

Согласно информации от Reuters, HTC продала часть своего бизнеса виртуальной реальности Google за 250 миллионов долларов. В рамках сделки несколько сотрудников HTC перейдут работать в Google. Ожидается, что все формальности будут завершены в ближайшие месяцы. Важно отметить, что HTC не передает свои права на интеллектуальную собственность полностью, а лишь делится ими с Google. Таким образом, у HTC остается возможность использовать эти технологии в своих проектах.

В 2017 году Google купила часть мобильного подразделения HTC за 1,1 миллиард долларов. Тогда тоже несколько сотрудников HTC перешли работать в Google.

Известно, что первой компанией, выпустившей устройство на базе Android XR, станет Samsung. На презентации новой линейки Galaxy S25 был представлен прототип устройства под кодовым названием Project Moohan. Однако никто из присутствующих не смог им воспользоваться, так как оно пока находится на стадии тестирования.