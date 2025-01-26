Информация о OnePlus Open 2 указывает, что этот складной телефон может быть не самым легким.

Утечка информации о OnePlus Open 2 указывает на то, что он может оказаться не самым легким складным телефоном. Oppo Find N5, который скоро представят в Китае, будет заменой Find N3, выпущенного в 2023 году. Для международных рынков ожидается, что телефон будет переименован в OnePlus Open 2.

Предыдущие отчеты говорили о том, что этот складной телефон будет обладать лучшей в отрасли водонепроницаемостью и будет самым тонким в мире. Однако недавняя информация говорит о том, что он может не быть самым легким. В настоящее время самым легким складным смартфоном считается Vivo X Fold 3, который весит 219 граммов. Типстер Digital Chat Station утверждает, что OnePlus Open 2 будет весить больше 219 граммов, хотя он будет самым тонким в своем классе.

Другая информация из утечки говорит о плоском дизайне для внутренней и внешней части OnePlus Open 2. Неизвестно, как это будет влиять на уникальные возможности складного телефона, но это предлагает более простой и классический внешний вид.