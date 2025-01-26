Samsung представила четвертую модель своей новой серии телефонов Galaxy S25 - Galaxy S25 Edge.

Samsung представила новую модель смартфона под названием Galaxy S25 Edge, которая будет выпущена позже вместе с Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Однако, по последней информации, Galaxy S25 Edge может иметь менее мощный процессор по сравнению с другими моделями S25. Такие слухи появились после сообщения пользователя X Йогешем Браром (@heyitsyogesh).

Хотя не было подтверждений о том, что Snapdragon 8 Elite будет использоваться именно в Galaxy S25 Edge, это предположение кажется достаточно вероятным, учитывая отсутствие информации о других новых телефонах от Samsung. Другие модели S25 могут получить более мощные процессоры.

Galaxy S25 Edge был изначально известен как Galaxy S25 Slim и считался моделью, расположенной между моделями Plus и Ultra. Однако, новая информация указывает на то, что Galaxy S25 Edge может быть не столь мощным, как обычные телефоны S25. Если предположение о процессоре Snapdragon 8 Elite подтвердится, то Galaxy S25 Edge будет отличаться от других моделей по своей производительности.