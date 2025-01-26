Новые карты RX 9070/XT могут потеряться на фоне шума вокруг RTX 5070/5070 Ti.

AMD объявила о задержке выхода графических процессоров RDNA 4, что вызывает споры и разногласия среди энтузиастов. Некоторые считают, что данное решение может повлиять на успех моделей RX 9070/XT, особенно в контексте ожидаемых RTX 5070/5070 Ti.

Тем не менее, истинная причина задержки RX 9000 остается неизвестной. Однако благодаря сообщению от Дэвида МакАфи и утечке информации от Moore's Law Is Dead, сейчас стало возможным узнать настоящую причину, по которой AMD приняла такое решение.

Согласно утечке, AMD вносит изменения в свою стратегию выхода новых графических процессоров Radeon, с целью отдалить их выход от конкурентов. По словам многочисленных источников в компании, они смещают свое внимание с максимальной производительности в играх на более широкое использование графических продуктов. Это означает, что AMD может сосредоточиться на разработке и оптимизации графических процессоров для других сфер, таких как научные вычисления, искусственный интеллект и виртуальная реальность.

Такое изменение стратегии может быть вызвано желанием AMD диверсифицировать свои рынки и увеличить прибыльность компании. Это также может помочь AMD избежать прямой конкуренции с Nvidia в сфере игр и сделать акцент на других областях, где у компании есть преимущества.