Функции будут доступны в версии 132.

Google анонсировала новые функции операционной системы ChromeOS, предназначенные для использования в образовательных учреждениях. Одной из главных особенностей новой версии ChromeOS 132 станет функция Face Control, позволяющая пользователям управлять системой с помощью жестов лица. С помощью фронтальной камеры устройства ChromeOS студенты с ограниченными двигательными возможностями смогут перемещать курсор мыши и выполнять действия, двигая головой или делая лицевые жесты. Помимо этого, распознавание голоса в ChromeOS будет улучшено, что облегчит использование функции текст в речь для пользователей, предпочитающих использовать голосовой ввод.

Для более эффективного управления классом в Chromebooks будет добавлен инструмент Class Tools. Этот инструмент позволит учителям и ассистентам преподавателей легко контролировать и управлять подключенными устройствами ChromeOS. Таким образом, преподаватели смогут поддерживать студентов в полной готовности к работе и обеспечивать необходимую дисциплину в классе.

Введение новых функций, таких как Face Control и улучшенное распознавание голоса, позволит улучшить опыт использования операционной системы для учащихся с особыми потребностями.