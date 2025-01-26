Новая версия появится на Galaxy Watch 7 LTE.

Samsung и Google объединились для разработки WearOS, предназначенной для детей, и представили ее на Galaxy Watch 7 LTE. Официальное название приложения - Galaxy Watch for Kids. Целью этого приложения является обеспечение возможности родителям поддерживать связь со своими детьми через смарт-часы, а не с помощью смартфона. Родители смогут использовать приложение Family Link, чтобы следить за своим ребенком.

С помощью Galaxy Watch for Kids, родители получают возможность устанавливать ограничения в том, кому дети могут звонить или писать сообщения, а также управлять доступом к загружаемым приложениям. Они также смогут отслеживать местоположение своего ребенка с использованием данного приложения. Все это позволяет родителям контролировать активности своих детей и обеспечить их безопасность.

Galaxy Watch for Kids также имеет дополнительные возможности, специально разработанные для детей. На часах будут предустановлены детские циферблаты, а также предложены специальные темы, которые понравятся детям. Это создает удобную и интересную среду для использования смарт-часов. Однако, пока что нет подробной информации о других функциях и возможностях этой новой версии WearOS.