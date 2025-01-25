Участники программы Xbox Insiders Alpha Skip-Ahead получили возможность загружать игры и приложения с USB-накопителей объемом более 16 ГБ.

Компания Microsoft предоставила геймерам с большими библиотеками возможность расширения хранилища Xbox. Ранее игроки сталкивались с необходимостью удалять старые игры, чтобы освободить место для новых, поскольку современные игры требуют более 100 ГБ свободного места. Однако участники программы Xbox Insiders Alpha Skip-Ahead получили возможность загружать игры и приложения с USB-накопителей, объемом более 16 ГБ.

Это изменение возникло после недавнего обновления Xbox Update Preview, которое слухи смягчает ограничения на хранение данных на Xbox. Теперь геймеры смогут использовать внешние USB-накопители от таких брендов, как Seagate и WD, емкостью до 24 ТБ. После обновления системы консоли Xbox, эти накопители будут автоматически форматироваться с несколькими разделами, при этом игры и приложения будут храниться отдельно, а внешние накопители будут выглядеть как отдельные устройства хранения данных.

Однако, чтобы воспользоваться этой новой функцией, геймеры должны переформатировать свои существующие внешние жесткие диски Xbox. После процесса форматирования игроки смогут использовать новые жесткие диски Xbox для архивирования игр.