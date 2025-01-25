Особенность этой модели заключается в возможности разделения на три части - центральную колонку и два динамика для левого и правого каналов.

Компания Ultimea расширяет свою линейку аудиопродукции новым саундбаром Apollo S80, который поддерживает технологию Dolby Atmos. Цена на данный саундбар составляет 180 долларов и предзаказ можно оформить на сайте производителя.

Отличительной особенностью Apollo S80 является его объемный звук, однако в отличие от других аудиосистем от Ultimea, задние сателлитные колонки не входят в комплект. Вместо этого саундбар оснащен пятью динамиками диаметром 2 дюйма каждый. Более интересным является то, что саундбар можно разобрать на три части: центральную колонку и динамики для левого и правого каналов. Это позволяет пользователю оптимально адаптировать систему под свои предпочтения и особенности помещения.

Dolby Atmos это технология, которая создает объемный звук, позволяя звуковым эффектам перемещаться по всей комнате, включая верхнюю зону. Она создает более реалистичное и погружающее звуковое пространство, что особенно актуально при просмотре фильмов и игр.