Для использования XPAN наушники должны быть совместимы с Snapdragon S7+ Gen 1, а смартфон или планшет должны иметь чипсет Qualcomm с поддержкой XPAN.

Компания Qualcomm подтвердила, что скоро будут представлены первые беспроводные наушники XPAN, оснащенные новейшей аудиотехнологией. Для использования XPAN наушники должны быть совместимы с Snapdragon S7+ Gen 1, а смартфон или планшет должны иметь чипсет Qualcomm с поддержкой XPAN. Соответствуя этим требованиям, XPAN может передавать Hi-Fi музыку без потерь со скоростью до 24 бит при 192 кГц и пропускной способностью до 29 Мбит/с, что является значительно большим, чем возможности Qualcomm aptX Lossless через Bluetooth.

Помимо высокой скорости передачи данных, XPAN предлагает низкую задержку, что делает эти наушники привлекательными для любителей игр. Более того, радиус действия беспроводной связи у XPAN заметно больше, чем у Bluetooth и наушники могут поддерживать соединение в течение всего времени разговора.

Однако, пока нет информации о первых моделях наушников XPAN и дате их выпуска. Официальное анонсирование этих наушников состоялось в 2023 году, и первоначально ожидалось, что они появятся на рынке в 2024 году.