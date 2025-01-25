Это первая основная часть серии Ninja Gaiden, разработанная Team NINJA за последние годы и она была представлена с помощью трейлера, демонстрирующего сложный геймплей, за который серия стала известна, и игровой процесс от PlatinumGames

Team NINJA анонсировала Ninja Gaiden 4, следующую основную часть серии, которая будет доступна для PC и консолей. Игра разрабатывается в сотрудничестве с PlatinumGames и была представлена на Xbox Developer Direct. В трейлере демонстрируется сложный геймплей, который характеризует серию Ninja Gaiden, и стремительный игровой процесс, отличительный для PlatinumGames. Игроки будут иметь возможность использовать различные боевые стили и культовые спецприемы, такие как Izuna Drop. Уровни игры отличаются архитектурной сложностью и динамичностью, а также заполнены множеством секретов и испытаний.

Кроме анонса Ninja Gaiden 4, команда Team NINJA также представила Ninja Gaiden 2 Black, окончательное издание второй части серии. Эта версия, доступная уже сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, имеет улучшенное оформление на движке Unreal Engine 5 и расширенную рекламную кампанию.

Ninja Gaiden 4 будет доступна этой осенью на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Это будет первая основная часть серии Ninja Gaiden, выпущенная после долгого перерыва.