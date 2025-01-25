Одной из ключевых изменений стало введение новой системы охлаждения, названной "AXIAL-TEC".

NVIDIA объяснила, как она смогла уменьшить размер своей видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition на более чем 40%. В своем объяснении компания отметила, что основными трудностями при разработке видеокарты были ее размеры и тепловое решение. Чтобы удовлетворить требования мощности и охлаждения видеокарты, разработчики столкнулись с необходимостью создания более эффективного и компактного дизайна.

Основным изменением в дизайне GeForce RTX 5090 Founders Edition было удаление вентилятора, который обычно находится на верхней части видеокарты. Вместо этого было решено использовать систему активного охлаждения, которая распределяет воздух на видеокарте с помощью двух маленьких вентиляторов, расположенных на фронтальной и задней панелях. Это позволило существенно уменьшить размеры видеокарты без ущерба для ее охлаждения.

Еще одним важным аспектом дизайна GeForce RTX 5090 Founders Edition стало использование многослойной печатной платы (PCB), обеспечивающей гибкость и эффективность. Благодаря этому было возможно разместить различные компоненты видеокарты с большей плотностью и оптимальным образом. Как результат, GeForce RTX 5090 Founders Edition получила более компактный и элегантный дизайн.