Устройство с чипом A18 поможет сократить разрыв в производительности между бюджетными и флагманскими моделями.

Ожидается, что новый бюджетный iPhone SE 4 будет оснащен чипом A18, что позволит ему иметь такую же производительность, как у флагманской модели iPhone 16. Ранее появлялись слухи, что устройство будет использовать чип A17 Pro, однако большинство источников настаивали на использовании более мощного чипа A18. Установка чипа A18 в iPhone SE 4 позволит Apple сократить разрыв в производительности между своими флагманскими и бюджетными моделями.

Новость о чипе A18 в iPhone SE 4 была опубликована частным аккаунтом на сайте X через MacRumors. Утечка указывает на наличие идентификатора T8140 в чипе нового iPhone SE 4, который совпадает с идентификаторами чипов A18 и A18 Pro. Ожидается, что это будет чип A18, поскольку Apple не имеет намерения использовать флагманский чип в своем бюджетном iPhone. Если эта информация подтвердится, то можно ожидать, что производительность iPhone SE 4 будет сопоставима с флагманскими моделями iPhone 16.