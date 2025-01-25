Ремейк Resident Evil 2 для iOS никто не хочет покупать из-за наценки в 400%.

Ремейк игры Resident Evil 2 для устройств iOS не смог достичь 10-тысячной отметки продаж, что привело к недостаточной прибыли для Capcom. Было предложено, что снижение цены на игру для устройств Apple могло бы привести к большему количеству продаж, особенно учитывая, что игра уже вышла на других платформах в 2019 году и многие владельцы iPhone уже могли ее пройти.

Однако, это повторение ситуации, которая произошла с ремейком Resident Evil 7 для iOS, который тоже не смог достичь отметки в 30 тысяч продаж. Основной объем продаж Resident Evil 2 Remake был зафиксирован, когда игра стоила 10 долларов. Отзывы об игре Resident Evil 2 Remake были положительными, поскольку она предложила отполированный геймплей от начала до конца. Однако на iOS игра не получила такого же одобрения. Согласно отчету, опубликованному на сайте Mobilegamer, игра принесла всего 100 тысяч долларов от продаж в приложении.