Недавнее сравнение показало, что охлаждающий кулер Galaxy S24 Ultra предыдущего поколения выглядит небольшим по сравнению с новым.

Samsung продолжает увеличивать размер испарительной камеры в своих флагманских смартфонах. Недавнее сравнение показало, что кулер в Galaxy S24 Ultra выглядит карликовым по сравнению с кулером в новой модели Galaxy S25 Ultra. Испарительная камера в Galaxy S25 Ultra увеличена на 40 процентов по сравнению с Galaxy S24 Ultra.

Опубликованные изображения позволяют сравнить размеры камеры между этими двумя моделями. В Galaxy S25 Ultra использовано новое охлаждающее решение, которое занимает больше места. Это имеет большое значение, особенно учитывая то, что все модели Samsung Galaxy S25 оснащены разогнанной версией процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работающей на частоте 4,47 ГГц.