Сообщается, что новый чип Snapdragon 8 Elite для Galaxy - это слегка подправленная версия, разработанная Qualcomm специально для новых телефонов.

Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S25, которая имеет улучшенные функции искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется Galaxy S25 Ultra который значительно быстрее предыдущей модели. Это достигается благодаря уникальной версии чипа - Snapdragon 8 Elite, разработанной Qualcomm специально для этих телефонов. Snapdragon 8 Elite предлагает высокую производительность Central Processing Unit (CPU) и Graphics Processing Unit (GPU), превосходя предыдущие чипы Qualcomm. Он был доработан совместными усилиями Samsung и Qualcomm, чтобы обеспечить еще большую производительность. Версия Snapdragon 8 Elite, которая используется в Galaxy S25, имеет пиковую частоту процессора 4,46 ГГц, что на 150 МГц выше, чем у стандартной версии чипа.

Однако повседневное использование, скорее всего, не демонстрирует значительного прироста производительности, предоставленного новым чипом. Хотя он обеспечивает 37% более быстрый CPU и 30% более быстрый GPU по сравнению со стандартным вариантом чипа, в большинстве ситуаций пользователи не заметят существенной разницы.