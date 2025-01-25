Новые Chromebooks CR будут предлагать недорогие варианты с долговечным дизайном и удобными функциями.

Компания Asus представила новую серию Chromebook CR, в которой внимание уделено прочности и долговечности. Эти недорогие ноутбуки предназначены для пользователей, у которых нет особых требований к производительности, таких как студенты. В серии CR будут представлены модели с дисплеями 11,6 и 12,2 дюйма формата 16:10, поддерживающие сенсорный ввод. Кроме того, будут доступны конвертируемые варианты, а остальные модели будут оснащены 180-градусными шарнирами, позволяющими складывать экран назад.

С точки зрения производительности, эти Chromebook не являются наиболее мощными. Они будут оснащены 6-ваттным процессором Intel N250 с четырехъядерной, четырехпоточной конфигурацией и тактовой частотой 3,8 ГГц. Но для большинства пользователей, которые используют ноутбуки для выполнения легких задач, такой процессор будет вполне достаточным. Кроме того, новая серия Chromebook CR от Asus будет поддерживать LTE, что позволит пользователям оставаться онлайн в любое время и в любом месте. Также эти ноутбуки будут поддерживать стандарт беспроводной связи WiFi 6E.

Одна из интересных особенностей этих ноутбуков - защита от протечек. Asus утверждает, что Chromebook CR серии имеют систему защиты, которая предотвращает вред от случайного проливания жидкости на клавиатуру или панель ноутбука. Это может быть полезным для тех, кто использует ноутбук в кафе или других общественных местах, где риск повышен.