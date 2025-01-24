Он предлагает серый цветовой диапазон и отражающую поверхность, которая делает его читаемым даже на солнце

Dasung Paperlike 103 - это 10,3-дюймовый e-ink монитор с разрешением 1874x1404 и форматом 4:3. Хотя он способен отображать только серые тона, его отражающая поверхность делает его читаемым даже под ярким солнечным светом. Монитор также оснащен встроенной фронтальной подсветкой, что делает его идеальным для использования в темных помещениях.

Одной из особенностей Dasung Paperlike 103 является его частота обновления 60 Гц, что делает его самым быстрым e-ink монитором на рынке. Он приближается к скорости обновления медленных IPS-панелей, что позволяет плавно отображать даже видео.

Монитор имеет кнопки управления на левой стороне, для доступа к функциям регулировки яркости и подсветки.