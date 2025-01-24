Однако AMD все еще сталкивается с проблемами в развитии APU Ryzen 4000 для ноутбуков.

AMD успешно обошла Intel по доле рынка настольных процессоров в бенчмарках, набрав 50,8% против 49,2% Intel. Этот результат отражает успех процессоров AMD Ryzen 5000 с их высокой производительностью и хорошим соотношением цена/производительность. Однако AMD все еще сталкивается с проблемами в развитии своих ноутбуков - только 20,6% рынка удается занять AMD Ryzen 4000, в то время как Intel занимает оставшиеся 79,4%.

На первом графике, представляющем все процессоры, Intel по-прежнему занимает основную долю рынка с 59,5%, в то время как AMD занимает 38,8%. Но также представлены Apple и Qualcomm с долями 1,2% и 0,2% соответственно. Однако Qualcomm может увеличить свою долю на рынке благодаря новым чипам Snapdragon X.

Второй график приводит данные о рынке настольных процессоров, где AMD обогнала Intel с долей рынка в 50,8% против 49,2%. Влияние процессоров AMD Ryzen 5000 на результаты бенчмарков играет ключевую роль здесь.

Однако AMD продолжает испытывать трудности в развитии ноутбуков. Заметное превосходство Intel на рынке ноутбуков объясняется более широким ассортиментом процессоров Intel, доступных для ноутбуков различных категорий и более частыми обновлениями на новые поколения процессоров.