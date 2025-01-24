Это устройство обещает больше возможностей в плане безопасности и конфиденциальности.

Liberux Nexx - новый Linux-смартфон, который использует операционную систему LiberuxOS, основанную на Debian 13. Эта система обещает больше возможностей в плане безопасности и конфиденциальности. Возможна также работа в режиме рабочего стола, позволяющая подключать смартфон к мониторам с помощью беспроводной связи.

Смартфон оснащен процессором SoC RK3588s, известным по одноплатным компьютерам. Он имеет 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, что является большой емкостью для смартфона. Встроенное eMMC-хранилище имеет объем 256 ГБ, можно расширить с помощью microSD карты памяти.

Устройство оснащено 6,34-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей. Также имеется датчик отпечатков пальцев и встроенный инфракрасный порт для управления другими устройствами.

Liberux Nexx поддерживает подключение к сети 5G, обеспечивая быструю и стабильную связь. Смартфон также оснащен батареей емкостью 5000 мАч, что обещает длительное время работы без подзарядки.

В отличие от большинства смартфонов, работающих на Android, Liberux Nexx предлагает более открытую и свободную платформу, где пользователи могут иметь больший контроль над своими данными и настройками безопасности. Он также поддерживает различные форматы файлов и приложений, что позволяет пользователям устанавливать и запускать разнообразные программы.