Перегрев может привести к ожогам на запястье, однако риск такого сильного перегрева низок.

Google сообщила о проблеме перегрева литий-ионных аккумуляторов в носимых устройствах Fitbit Sense и Fitbit Versa 3. В худшем случае, это может вызвать ожоги на запястье, но общий риск такого перегрева низок.

Google заявляет, что проблема может быть решена с помощью обновления программного обеспечения, которое уже начало распространяться. Однако, обновление может снизить полезную емкость аккумулятора и потребовать более частой подзарядки. Google отмечает, что обновление должно быть установлено вручную, и если пользователь не установит его, устройство будет сброшено до заводских настроек и все личные данные будут удалены.

Покупатели, которые уже приобрели эти носимые устройства, будут приглашены принять участие в программе компенсации, которая позволит им получить 50 долларов или эквивалентную сумму на национальной валюте.

Однако, компенсация доступна только для пользователей, зарегистрированных в США и владеющих регистрационными данными товара. Они должны подать заявку на получение компенсации до 29 января 2023 года. Компенсация будет выплачена с помощью возврата или скидки на следующую покупку в магазине Fitbit.