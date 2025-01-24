Этот контроллер является частью линейки Cipher Special Edition и имеет прозрачный дизайн с красной верхней частью, красными рукоятками, триггерами и D-pad.

Microsoft расширила линейку беспроводных контроллеров Xbox серии Cipher, представив новый цвет - Pulse Cipher Special Edition. Он присоединился к уже существующим моделям Sky Cipher и Ghost Cipher Special Edition, которые были представлены в 2024 году. Как и другие цветовые варианты серии Cipher Special Edition, новый контроллер имеет прозрачный дизайн, но его верхняя часть выполнена в красном цвете. Рукоятки контроллера также подкрасили в красный цвет, а триггеры и D-pad выполнены из красного металла. Кнопки действий на контроллере также помечены красным шрифтом, а кнопка Xbox выделена красным на белом фоне.

Внутренняя часть контроллера Xbox Pulse Cipher Special Edition сохраняет серебристый цвет, который характерен для других версий серии. Кроме того, новый контроллер должен поставляться в обновленной упаковке, которая впервые появилась вместе с цветовыми вариантами Sky Cipher.