Корейский технологический гигант Samsung значительно сокращает инвестиции в производство чипов, сообщает Business Korea.

Samsung, корейский технологический гигант, сокращает инвестиции в производство чипов на 50% из-за низкой доходности и сокращения заказов. Компания решила сосредоточиться на разработке и производстве 2-нанометровых и следующего поколения 1,4-нанометровых чипов вместо расширения производства текущих линий, используемых для 5-нанометровых чипов. Это решение Samsung открывает возможности для тайваньской TSMC, которая является ведущим производителем чипов по контракту в мире.

Проблемы с доходностью чипов являются одной из главных тем обсуждения в СМИ. Samsung выпустила 3-нанометровую продукцию и занимает ведущие позиции в этой области. Однако, это была только начальная стадия процесса, предшествующая массовому производству. Несмотря на это, компания планировала начать производство передовых чипов в 2022 году. Сейчас китайские литейные заводы выпускают 3-нанометровые чипы, но Samsung столкнулась с проблемами доходности и чтобы справиться с этими проблемами решила сосредоточиться на следующем поколении чипов.

