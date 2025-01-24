Обзор Steam Deck HQ указывает, что игра поддерживает стабильную частоту 30 FPS на протяжении всей игры, но для достижения этого было включено динамическое масштабирование разрешения.

Игра Final Fantasy VII Rebirth, вторая часть трилогии Remake, доступна для игры на Steam Deck, хотя существуют некоторые значительные ограничения в плане частоты кадров и качества изображения. Обзор Steam Deck HQ отмечает, что игра может поддерживать частоту кадров 30 FPS на протяжении всей игры, даже в более требовательных открытых областях.

Однако для достижения этой стабильной частоты было включено динамическое масштабирование разрешения, что привело к размытым изображениям и некоторым призрачным эффектам. Частота кадров в городах с большим количеством NPC также нестабильна и может падать до 20 кадров в секунду. Также было упомянуто, что агрессивное всплытие на открытых пространствах, которое было замечено в версии игры для PlayStation 5, также присутствует и в версии для Steam Deck. Несмотря на эти ограничения, Final Fantasy VII Rebirth все же работает хорошо на портативной системе. Final Fantasy VII Rebirth выходит на ПК 23 января.

