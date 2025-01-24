Игра Final Fantasy VII Rebirth, вторая часть трилогии Remake, доступна для игры на Steam Deck, хотя существуют некоторые значительные ограничения в плане частоты кадров и качества изображения. Обзор Steam Deck HQ отмечает, что игра может поддерживать частоту кадров 30 FPS на протяжении всей игры, даже в более требовательных открытых областях.
Однако для достижения этой стабильной частоты было включено динамическое масштабирование разрешения, что привело к размытым изображениям и некоторым призрачным эффектам. Частота кадров в городах с большим количеством NPC также нестабильна и может падать до 20 кадров в секунду. Также было упомянуто, что агрессивное всплытие на открытых пространствах, которое было замечено в версии игры для PlayStation 5, также присутствует и в версии для Steam Deck. Несмотря на эти ограничения, Final Fantasy VII Rebirth все же работает хорошо на портативной системе. Final Fantasy VII Rebirth выходит на ПК 23 января.