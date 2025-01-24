Оверклокер смог достичь этой скорости без использования премиальных решений для охлаждения.

Память DDR5 от G.Skill достигла скорости 12000 МТс на платформе Intel Z890, что является самым высоким показателем в истории с воздушным охлаждением. Оверклокер смог достичь этой скорости без использования премиальных решений для охлаждения. Он использовал модуль памяти G.Skill Trident Z5 DDR5 24 ГБ на материнской плате ROG Maximus Z890 Apex и простой вентилятор сверху.

Установка включала процессор Intel Core Ultra 9 285K и мощную материнскую плату ASUS ROG Maximus Z890 APEX. Оверклокер смог достичь скорости памяти в 12054 МТс с помощью всего лишь одного вентилятора охлаждения. Разогнать память DDR5 до такой скорости без использования жидкого азота является значительным достижением.

Оверклокеры продолжают борьбу за самую высокую скорость памяти на платформах Intel и AMD. Хотя разогнать память DDR5 на Intel Z890 проще, чем на платформе AMD, требуются высококлассные материнские платы, комплекты оперативной памяти и системы охлаждения.

