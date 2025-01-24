В прошлом проблемы с перегоранием разъема питания GPU возникали в серии RTX 40 из-за разъема 12VHPWR.

NVIDIA подтверждает, что проблемы с перегоранием разъемов питания в их новой серии графических процессоров GeForce RTX 50 были устранены благодаря внедрению нового улучшенного разъема 12V-2x6. Теперь графические процессоры NVIDIA RTX 50 могут быть защищены от проблем перегорания разъемов, несмотря на более высокое количество производимого тепла.

Ранее, серия GeForce RTX 40 столкнулась с проблемой перегорания разъемов питания в продуктах, оснащенных новым 12+4 pin стандартом. Однако, согласно заявлению NVIDIA, это больше не будет проблемой для потребителей, поскольку разработчики внесли изменения в разъемы, чтобы предотвратить подобные проблемы.

NVIDIA уверяет, что новый разъем 12V-2x6 в серии RTX Blackwell обеспечивает надежное подключение к питанию и предотвращает любые инциденты.



