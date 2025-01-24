Однако, несмотря на свои особенности, консоль не предлагает что-то новое и оригинальное в сравнении с другими устройствами на рынке.

Sjgam M20 Pro - это новое игровое устройство, которое представлено компанией Retro Handhelds. Оно имеет большой 7-дюймовый дисплей, съемные контроллеры и поддерживает более 30 эмуляторов. Однако, несмотря на эти характеристики, вопрос возникает о том, действительно ли оно выделяется среди других аналогичных устройств на рынке.

Одна из особенностей Sjgam M20 Pro заключается в его дизайне, который очень похож на дизайн популярной портативной консоли Nintendo Switch. Большой 7-дюймовый IPS-экран является одним из главных преимуществ Sjgam M20 Pro. Однако его разрешение составляет всего 1024x600 пикселей, что может показаться несколько устаревшим по сравнению с современными альтернативами. Тем не менее, это все еще хороший параметр для портативного устройства.

Sjgam M20 Pro работает на процессоре Rockchip RK3566, который считается бюджетным. Это может влиять на производительность и возможности устройства. Однако консоль обещает поддержку более 30 эмуляторов, что означает, что пользователи могут играть в широкий спектр ретро-игр на устройстве.