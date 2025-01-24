Все предыдущие модели Galaxy Z Fold, начиная с Galaxy Z Fold 3, включая Galaxy Z Fold 6, имели поддержку S Pen.

Согласно новому отчету, Samsung, возможно, прекратит поддержку традиционного пера S Pen в своей ультрапремиальной складной модели Galaxy Z Fold 7. Ранее компания предлагала поддержку S Pen в своих моделях Galaxy Z Fold, начиная с Galaxy Z Fold 3. Однако модель Galaxy Z Fold Special Edition, выпущенная в Южной Корее и Китае под названием Samsung W25, не имеет поддержки пера S Pen, что позволило уменьшить толщину устройства и сделать его более компактным.

Galaxy Z Fold7 станет глобальной версией Galaxy Z Fold Special Edition и будет использовать чипсет Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Gen 3. Также сообщается, что Galaxy Z Fold7 может поставляться с новым 7-ядерным вариантом Snapdragon 8 Elite.