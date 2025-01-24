Он будет ребрендированной версией Redmi K80 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite.

Poco F7 Ultra будет ребрендированным Redmi K80 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Elite. Недавние утечки прошивки указывают на то, что Poco F7 Ultra будет иметь название и номер модели «Poco F7 Ultra» и «24122RKC7G». Кодовые имена «miro» и «miro_global» также свидетельствуют о том, что это отдельный вариант устройства. Если Poco F7 Ultra повторяет Redmi K80 Pro, то он будет иметь такие дополнительные характеристики, как аккумулятор емкостью 6 000 мАч и основную камеру Light Hunter 800.

Следует отметить, что предыдущие модели Poco F6 и Poco F6 Pro были успешными, поэтому ожидается, что Poco F7 Ultra также будет иметь хороший спрос на рынке.

