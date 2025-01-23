Новая CMOS-матрица имеет разрешение, эквивалентное 24K (в 198 раз больше, чем Full HD, и в 12 раз больше, чем 8K)

Компания Canon анонсировала разработку КМОП-сенсора с разрешением впечатляющих 410 мегапикселей, что является самым большим количеством пикселей, достигнутым когда-либо на 35-мм полнокадровом сенсоре. Ожидается, что этот сенсор найдет применение в различных областях, включая видеонаблюдение, медицину и промышленность.

Новый датчик представляет собой КМОП-матрицу с разрешением, эквивалентным 24K, что в 198 раз превышает разрешение Full HD и в 12 раз больше, чем 8K. Это позволяет пользователям обрезать и увеличивать любую часть изображения, полученного с помощью этого сенсора, при этом сохраняя высокое разрешение. Отличительной особенностью данного сенсора является то, что он был спроектирован в полнокадровый формат 35 мм, в отличие от многих других КМОП-сенсоров с высоким разрешением, которые обычно требуют более крупного формата. Это позволяет использовать данный сенсор с объективами для полнокадровых матриц и обеспечивает перспективу миниатюризации съемочного оборудования.



Однако, учитывая увеличение количества пикселей, процесс считывания данных с КМОП-сенсора становится более времязатратным. Поэтому для создания сенсора с таким высоким разрешением требуется передовая технология обработки сигнала. В новом датчике используется стековая форма с обратной засветкой, где пиксели и сегмент обработки сигнала находятся друг на друге, а также применяется переработанная схема. Благодаря этому, сенсор обладает повышенной производительностью и способен обработать все 410 мегапикселей разрешения.



