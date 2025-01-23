Он имеет два 16-контактных разъема для питания.

Утекла информация о прототипе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, который оснащен полноценным графическим процессором GB202 с более чем 24 тысячами ядер. Она имеет два 16-контактных разъема для питания. NVIDIA известна своими прототипами видеокарт, которые предназначены для внутреннего тестирования и часто не выходят на рынок в розничной продаже.

Прототип GeForce RTX 5090 был запечатлен на изображениях, опубликованных участником форума Chiphell. Показанная печатная плата является стандартной, а не компактной версией, которая будет поставляться с готовыми продуктами. Это может быть предварительным этапом разработки, в котором производитель тестирует и оптимизирует свои компоненты перед их выпуском на рынок. Видеокарта оснащена 32 ГБ памяти и имеет пропускную способность до 32 Гб/с.

Однако, как и с другими прототипами NVIDIA, шансы увидеть GeForce RTX 5090 в розничной продаже остаются невысокими. Прототипы, которые выходят в публичное пространство, часто являются остатками того, что могло бы быть на рынке. В прошлом уже были прототипы видеокарт, такие как RTX 4090 и Titan Ada, но они так и не были выпущены.