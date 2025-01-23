Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на утечку фотографий нового дрона компании DJI, который, по предположениям, может быть связан с моделью Mavic 4 Pro. Фотографии были опубликованы пользователем @Quadro_News, который ранее также разместил информацию о Mavic 4 Pro. Однако на данный момент неизвестно, что конкретно изображено на утечке, и автор указывает, что это "что-то другое", предположительно "готовится к выпуску".

Исходя из опубликованных фотографий, некоторые пользователи предполагают, что этим "что-то другое" может быть дрон Air 4 или Mini 5. По неподтвержденной информации, Mini 5 находится в разработке и должен быть выпущен в конце 2025 года. Однако о выпуске Air 4 пока нет никаких конкретных данных. Также возможно, что к серии Mini 5 присоединится дрон Neo 2, который является следующим поколением карманного дрона, представленного летом 2024 года. Структура камеры на утечке очень похожа на прошлогоднюю модель Air 3S, что дополнительно осложняет ситуацию.

Если утечка действительно связана с новым дроном, то это может означать развитие линейки Mavic с новыми, улучшенными функциями. Однако, поскольку утечка не содержит подробностей о функциях и характеристиках устройства, конкретные детали оставаются неизвестными. DJI пока не комментировала данную утечку, поэтому пока можно только ждать официальной информации от компании.



