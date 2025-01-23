Графический процессор Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков впервые появился в базе Geekbench.

В Geekbench дебютировал ноутбучный вариант графического процессора Nvidia GeForce RTX 5090, представленный вместе с новой моделью Razer Blade 16. Этот ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Однако результаты тестирования показывают, что этот образец работает не на полную мощность, скорее всего из-за низкой частоты процессора, которая составляет 1500 МГц.

В бенчмарке Geekbench OpenCL ноутбук с GeForce RTX 5090 набрал 91 063 балла, что является значительно ниже среднего результата, достигаемого GeForce RTX 4090 - 190 680 баллов. Однако стоит отметить, что результаты Geekbench не всегда являются точными показателями производительности графического процессора, особенно когда устройство работает в режиме ограничения. Возможно, Razer Blade 16 работает в энергосберегающем режиме, что может сказаться на производительности графического процессора. Согласно листингу, GeForce RTX 5090 оснащен 24 ГБ VRAM и 82 потоковыми мультипроцессорами (SMs), общее число ядер CUDA составляет 10 496. Несмотря на низкий результат в Geekbench, ожидается, что максимальная частота графического процессора будет немного выше частоты ноутбука с GeForce RTX 4090, который составляет 2040 МГц. Однако, эти данные пока не были раскрыты Nvidia.