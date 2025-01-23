В отличие от предыдущей модели, GKD Pixel 2 имеет улучшенный дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей, что обеспечивает более четкое изображение

Выход на рынок новой модели ретро-игровой консоли GKD Pixel 2 представляет собой обновленную версию предыдущей модели GKD Pixel. Консоль является конкурентом для Miyoo Mini и отличается от других компактных игровых портативных устройств своей вертикальной ориентацией.

Одно из главных улучшений GKD Pixel 2 – это увеличенное разрешение дисплея с 320 x 240 до 640 x 480 пикселей, что позволяет достичь плотности 333 PPI и обеспечить более четкое изображение по сравнению с предыдущей моделью, которая имела 166 PPI. При этом размер панели остался неизменным – 2,4 дюйма.

Кроме того, GKD Pixel 2 оснащен чипсетом Rockchip RK3326S и аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, что обеспечивает достаточную производительность для игр и длительное время автономной работы. Консоль имеет USB-C-порт для зарядки и подключения к компьютеру, а также слот для карты памяти MicroSD, позволяющий расширить внутреннюю память, которая может быть недостаточной для игровой библиотеки.

Внешний вид GKD Pixel 2 ничем не выделяется из общего стиля ретро-консолей – она имеет прямоугольную форму с закругленными углами, по бокам расположены кнопки управления и два аналоговых стика. Консоль доступна в нескольких цветовых вариантах: серый, зеленый, фиолетовый и красный.

