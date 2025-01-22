Телефон будет выпущен в марте в Китае и возможно будет представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Компания Oppo готовится к выпуску своего нового складного телефона, Find N5, который может появиться на мировом рынке под названием OnePlus Open 2. Компания рассекретила особенности нового устройства. Телефон обладает классами защиты IPX6, IPX8 и IPX9, что обеспечивает надежную защиту от воды. Этот телефон будет единственным складным флагманом на рынке, поддерживающим такую высокую степень водонепроницаемости.

Опубликованный на Weibo промо-ролик демонстрирует возможность телефона Find N5 снимать видео под водой на глубине 6-8 метров. Сравнивая это с другими раскладушками, такими как Galaxy Z Fold 6 с классом защиты IP48 (выдерживает погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут) и Honor Magic V3 с классом защиты IPX8, можно сделать вывод, что Find N5 станет самым продвинутым складным телефоном по степени водонепроницаемости.



Дата точного запуска Find N5 пока не сообщается, но ожидается, что телефон появится на рынке в марте в Китае. С другой стороны, OnePlus Open 2 может быть представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который намечен на март.